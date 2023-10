L'analisi di Andrea Morandi sulle prospettive di sviluppo del porto di Ancona

ANCONA - Uno snodo strategico che collega Adriatico e Oriente: uno scalo che assume sempre maggiore importanza anche all’interno del contesto della Macroregione Adriatico Ionica. Di questo ma anche di altri aspetti ha parlato in mattinata Andrea Morandi, CEO di Morandi Group, che proprio in questo 2023 celebra i suoi primi 110 anni di attività come realtà operante nel Porto di Ancona abbracciando un’ampia gamma di attività e servizi.

Morandi è intervenuto nel corso del convegno “Economia e geopolitica in un mondo che cambia. Ancona: punto di osservazione privilegiato al centro dell'Adriatico”, organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche da SIAT, Società Italiana Analisi Tecnica. Nel suo intervento Morandi ha evidenziato le prospettive di sviluppo dello scalo dorico all’interno del contesto internazionale e del sistema Paese Italia. Si è trattato quindi di un’occasione utile per sottolineare il forte legame tra traffici delle materie prime e l’andamento dell’economia a livello internazionale, spiegando nel dettaglio anche le relative implicazioni su come organizzare al meglio la logistica italiana - a partire dalle infrastrutture portuali - da oltre un secolo al centro delle attività del Gruppo, fondato nel 1913 dal broker marittimo Gustavo Morandi.