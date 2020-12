AnconAmbiente, per l'Immacolata cambia l'orario delle aperture degli uffici: le info

ANCONA – AnconAmbiente comunica che in occasione dell’imminente festività dell’Immacolata Concezione ad Ancona gli uffici al pubblico ed i CentrAmbiente di via del Commercio 27 e Via Sanzio Blasi (Posatora) rimarranno chiusi nelle giornate del 7 e 8 dicembre 2020. Il servizio di raccolta e spazzamento sarà effettuato regolarmente il 7 dicembre mentre in data 8 dicembre sarà eseguito nelle modalità previste in giorno “festivo” con attività di mantenimento del decoro della città.

Nei comuni di Fabriano, Sassoferrato, e Cerreto d’Esi rimarranno chiusi i CentrAmbiente sia nella giornata del 7 che in quella dell’8 dicembre 2020. Rimarrà regolarmente aperto in data 7 dicembre il CentrAmbiente di Serra De’ Conti e chiuso, invece anche questo nella giornata dell’8 dicembre 2020. Tutti i servizi di raccolta e spazzamento nei comuni di cui sopra saranno effettuati regolarmente in data 7 dicembre mentre l’8 dicembre nelle modalità previste in giorno “festivo” con attività di mantenimento del decoro delle aree urbane.