AnconAmbiente, nuovi arredi urbani per l'area del Passetto e Ascensore

ANCONA - Posizionati alcuni arredi che impreziosiscono l’area del Passetto e Ascensore ad Ancona da parte degli operatori di AnconAmbiente.

«Quella del Passetto e Ascensore è una delle zone più suggestive della città di Ancona – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di AnconAmbiente S.p.A. Roberto Rubegni – vero e proprio luogo del cuore per tutti gli anconetani e area di grande interesse per tutti i turisti. In questa zona peraltro, l’azienda si occupa della pulizia della spiaggia delle scale e di bagni, ma non della pulizia del parco e dello svuotamento dei cestini ivi posizionati. Il posizionamento degli arredi si è reso necessario al fine di coprire all’occhio del cittadino e del turista la vista dei contenitori della raccolta differenziata che, ovviamente, sono indispensabili all’area. Questa estate 2020 caratterizzata da una propensione alle vacanze di prossimità o comunque all’interno del territorio nazionale a causa del Covid 19 ha completamente modificato lo scenario degli itinerari turistici di gran parte di noi e, quindi, perché non scegliere proprio la zona del Passetto che rimane una vera e propria unicità sulla costa Adriatica con il suo mare trasparente ed un panorama mozzafiato, oggi resa ancora più gradevole dai nuovi arredi».