Amazon all'Interporto è ormai realtà, Coltorti: «Una svolta per il Centro Italia»

ROMA - «La realizzazione all’interno dell’Interporto Marche, nel territorio di Jesi, del centro logistico di Amazon è ormai realtà. Si tratta di un grande progetto, iniziato in sordina per non bruciare la trattativa, che porterà in territorio marchigiano il principale centro logistico del colosso dell'e-commerce, destinato a servire anche le vicine regioni Abruzzo, Umbria e Romagna». Lo scrive in una nota Mauro Coltorti (M5S), presidente della Commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato.

«La posizione scelta è strategica perché l’Interporto è collegato tramite ferrovia ad Ancona ed è sulla direttrice Roma-Ancona, in corso di raddoppio, anche grazie ai fondi del Pnrr. L'infrastruttura è collegata anche alla ferrovia adriatica che permette un rapido scambio con il nord e il sud del versante adriatico, ed è contigua alla superstrada Ancona-Roma, il cui raddoppio verrà completato a breve e alla Autostrada A14. Ma, aspetto forse ancora più importante, è la vicinanza all’Aeroporto delle Marche e al porto di Ancona, il principale dell'adriatico con un fondale naturalmente profondo in grado di ospitare anche grandi navi. Dunque una scelta logistica strategica di ampio respiro che apre enormi prospettive occupazionali per i nostri giovani: si parla di un migliaio di posti di lavoro escluso l'indotto. Il Movimento 5 Stelle ha sempre lavorato per spianare la strada a questa realizzazione: il Ministero dell’Ambiente, quando era ministro Sergio Costa, e il Comune di Jesi, con il sindaco Massimo Bacci, hanno preparato con celerità i documenti necessari permettendo di concretizzare la volontà dell’impresa. Tutti sono consci della rilevanza dell’investimento per la regione, inclusa quella parte profondamente ferita dal terremoto, resa però più vicina dall’implementazione della SS Salaria in corso di completamento. Una notizia epocale a cui il Movimento 5 Stelle ha dato tutto l’appoggio possibile».