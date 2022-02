L'azienda di Sassoferrato raccontata nel libro di Alessandro Gassman

Diasen tra i campioni della transizione ecologica scelti da Alessandro Gassmann nel suo nuovo libro. L’azienda di Sassoferrato, attiva nella chimica green per l’edilizia con la produzione di materiali a basso impatto ambientale e ad alto contenuto tecnologico, viene infatti raccontata in “Io e i #Green Heroes” firmato dal popolare attore, molto impegnato anche sui temi della sostenibilità. Nella parte dedicata a Diasen, si spiega l’impiego del sughero come soluzione green in edilizia, un’innovazione avviata negli anni ’80 da Floriano Mingarelli e sviluppata dal figlio Diego, con importanti realizzazioni in tutto il mondo, tra cui la riqualificazione del metrò di Parigi, di edifici storici dell’Avana e del Children’s Museum di Pittsburgh. Sono tre le realtà marchigiane virtuose che nel libro figurano tra gli “eroi verdi”: accanto alla Diasen, la Cooperativa agricola Gino Girolomoni di Isola del Piano (PU) e la Loccioni di Angeli di Rosora (An).

«Per Diasen – commenta il presidente Diego Mingarelli - è di straordinario valore essere tra le storie raccontate da Gassmann. È bello essere apprezzati per il modo originale in cui trattiamo il sughero e lo rendiamo protagonista di un concetto moderno e sostenibile di comfort termico e acustico. La sostenibilità ha bisogno anche di testimonial capaci di mettere la propria notorietà al servizio di una causa giusta e di valorizzare un’Italia originale che produce, innova e dà concretezza al proprio impegno per un mondo migliore. Quella dei Green Heroes è una comunità in espansione ed esserne parte è motivo di orgoglio e stimolo a proseguire sulla strada intrapresa». Attore e regista italiano tra i più amati, Alessandro Gassmann è oggi tra le personalità più influenti nella lotta per la difesa dell’ambiente. In “Io e i #Green Heroes”, edito da Piemme, scritto con Roberto Bragalone e il supporto scientifico del Kyoto Club, l’artista attraversa i momenti importanti della sua vita e il suo impegno civico, raccontando le esperienze degli imprenditori “verdi” più innovativi e coraggiosi e “le storie di chi non sta a guardare di fronte al climate chang".