Whirpool, c'è la data per l'incontro Regione-Comune-sindacati

ANCONA - «Leggo sulla stampa – dichiara l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi - che alcune fonti sindacali lamentano il fatto che la Regione sarebbe dovuta intervenire organizzando un incontro in merito alla vicenda Whirlpool e alle eventuali ricadute sul territorio marchigiano. Ci tengo a sottolineare che ad oggi non ho ricevuto da parte delle rappresentanze sindacali alcuna richiesta di incontro come invece asserito, e faccio presente che avevo già in precedenza fissato un appuntamento a Comunanza con il sindaco e le parti sindacali per il 22 luglio».

«Non ho quindi alcuna difficoltà ad intraprendere una iniziativa simile a Fabriano. Ho già contattato il sindaco dando la mia disponibilità per il giorno 21 luglio per un incontro in presenza con le istituzioni e i sindaci del territorio e le parti sindacali, insieme o anche in riunioni separate. Sono dunque pienamente disponibile, come sempre, ad affrontare queste tematiche con chiunque sia interessato a discuterne».