Agricoltura 4.0, nuove tecniche e rigenerazione: accordo Arca-Agricolt

CASTELPLANIO - Arca Srl Benefit, con il Progetto ARCA (Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell’ Ambiente), è impegnata nella ricerca e sperimentazione di tutte le innovazioni agronomiche funzionali per lo sviluppo del modello agricolo biologico rigenerativo sia nei territori marginali della collina asciutta sia nelle fertili pianure irrigue in ambito regionale e nazionale.



In questa ottica, ha ufficializzato in questi giorni la collaborazione con Agricolt. La convenzione giunge a completamento del quadro sperimentale innovativo già avviato e relativo al settore delle lavorazioni del suolo sviluppato da Arca Srl Benefit e Angeloni srl, che ha già permesso di realizzare tre macchine agricole (uno strigliatore pesante, un dissodatore e un coltivatore) pensate specificatamente per l’esecuzione delle pratiche agronomiche bio rigenerative dell’ORSS (Organic Regenerative Soil System) di Arca Srl Benefit nei difficili terreni collinari e marginali.





Ora, nel campo dell’agricoltura 4.0 (Smart farming e Precision farming), con Agricolt Brandoni snc si lavorerà in riferimento a quell'insieme di tecnologie, informazioni e strategie che aiutano ad eseguire interventi mirati, tenendo conto delle reali esigenze sia delle colture, sia delle caratteristiche fisiche e biochimiche del suolo. Lo scopo delle ricerche, delle sperimentazioni e dell’applicazione in campo, conseguenti a questi accordi operativi, mirano ad applicare le tecniche agronomiche biologico rigenerative in rispondenza alla necessità di preservare il triangolo della vita composto da suolo, aria e acqua. L’agricoltura, così, diventa protagonista principale della sostenibilità, così come la sensibilità dei fruitori dei cibi in un processo virtuoso e olistico.