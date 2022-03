Apre "Lavoroperlapersona": «Restituisco qualcosa ai miei concittadini»

ROSORA - Il Lavoroperlapersona arriva in città. Venerdì 22 marzo hanno preso il via le attività della nuova sede della Fondazione Lavoroperlapersona, a Palazzo Luminari. Presenti il sindaco Fausto Sassi e diversi membri dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino ha dato il via ai lavori, raccontando dell’entusiasmo con cui la sua amministrazione ha accolto l’idea di Gabriele Gabrielli, presidente e fondatore della Fondazione Lavoroperlapersona, di inaugurare a Rosora una sede della Fondazione stessa. «Qui ho conosciuto tante persone, questo paese mi ha dato la cultura, quella che mi permette oggi di poter fare il mio lavoro, ha dichiarato Gabrielli. Per me questa sede significa restituire qualcosa al mio paese e ai miei concittadini: è un’idea che avevo da tempo e che ora ho reso possibile grazie all’Amministrazione comunale».

Nel suo intervento il presidente Gabrielli ha poi raccontato lo spirito che anima la Fondazione, ripercorrendo, grazie alla regia di Chiara Pallotta, membro dello staff della Fondazione Lavoroperlapersona stessa, i dieci anni di attività, e illustrando i vari progetti, sia quelli online, sia quelli nelle altre sedi di Offida, Roma e Perugia, per poi anticipare quelli che si vogliono realizzare a Rosora. Nell’occasione, dopo l’introduzione curata dalla giornalista Asmae Dachan, responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione, è stato proiettato il film di Giovanni Panozzo, “Distanti”, realizzato in esclusiva per la Lavoroperlapersona, su cui è poi intervenuta la dottoressa Silvia Pierosara ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata. Vivace il dibattito che è seguito, con riflessioni sui significati della distanza, del lavoro, e delle relazioni tra uomo e ambiente.

Dopo le sedi di Offida e Roma, quella in Vallesina rappresenta per il territorio della provincia anconetana una grande opportunità e al tempo stesso un sogno. Il sogno del presidente, Gabriele Gabrielli, che di Rosora è cittadino onorario e da sempre desiderava creare nel suo paese natale un nuovo punto di incontro e di scambio sui temi della dignità umana, del senso del lavoro e del dialogo intergenerazionale. L’entusiasmo con cui l’amministrazione comunale di Rosora ha accolto questa proposta ha portato alla sigla, lo scorso 16 dicembre, di una convenzione con la Fondazione Lavoroperlapersona, dando a Palazzo Luminari una nuova vita. L’impegno è ora quello di creare un evento al mese, cercando di richiamare un pubblico sempre più trasversale, dagli studenti ai pensionati, anche con incontri e attività specifiche dedicati. Per restare sempre aggiornati su tutte le attività della Fondazione Lavoroperlapersona visitate il sito www.lavoroperlapersona.it oppure scrivete a info@lavoroperlapersona.it