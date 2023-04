I 110 anni del Gruppo Morandi a Rai 3

Il Gruppo Morandi protagonista su Rai 3 nel programma Officina Italia, l’appuntamento della rete nazionale dedicato alle eccellenze economiche espresse dalle regioni italiane. Il format ha scelto il gruppo Morandi intervistando i due fratelli Andrea e Chiara, rispettivamente Ceo e General Manager del gruppo, ovvero la quarta generazione alla guida della compagine marchigiana. La Rai ha voluto raccontare il Gruppo attraverso i 110 anni celebrati in questo 2023, una storia lunga di passione verso il mare, la portualità, un percorso di forza e sacrificio, intenso e di importanti prospettive, compiuto all’interno di un sistema economico in mutamento che imprese come il Gruppo Morandi si prefigge di gestire e guidare, con la forza delle radici e con idee per il futuro.

Una ribalta di notevole valore, quindi, per la compagine in uno dei programmi di approfondimento economico che mette in vetrina il meglio delle aziende espresse dai territori e che ha mostrato le molteplici attività di Morandi Group, agente italiano della Superfast, leader nel settore della logistica e, più in generale, della portualità vissuta a 360 gradi. Officina Italia ha messo in evidenza, pertanto, il valore di un’azienda che ha svolto e svolge una funzione storica per il porto di Ancona, per la città, e negli anni per l’intero settore del mare. Che si parli di merci o passeggeri.