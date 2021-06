Corinaldo, torna la ZTL nel Centro Storico dal 15 giugno al 15 settembre 2021

È in vigore da ieri, fino al 15 settembre 2021, la Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Corinaldo. Ad affiancare la ZTL un monitoraggio degli accessi con apparecchiature elettroniche integrate a un sistema informatico per il controllo degli accessi e dei flussi di traffico, in entrata ed uscita dalla ZTL. Durante il periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) le limitazioni relative alla ZTL vigono nei giorni feriali, con orario 18.30-6.00 del giorno successivo e i giorni festivi con orario 0.00-24.00. Preso in esame quanto discusso dalla Consulta Cittadina Unificata nella seduta dell’8 giugno, anche in considerazione della temporanea interruzione della circolazione in via del Fosso, dovuta a cause contingibili, e delle criticità conseguenti alla pandemia da Covid-19, il provvedimento, approvato con delibera della Giunta municipale, verrà adottato da mercoledì 16 giugno e rimarrà valido fino al prossimo settembre.

Il perimetro della Zona a Traffico Limitato interessa l’area di maggior fruizione dei pedoni, costituita da via del Corso, nel tratto compreso tra via dell’Asilo e Largo XVII Settembre 1860, Largo X agosto 1944, piazza Santo Spirito, via del Velluto e via Cimarelli. All’interno della Zona a Traffico Limitato è consentita la circolazione solo per il carico e scarico (senza possibilità di parcheggio) ai residenti o agli esercenti di attività commerciali, artigianali o professionali delle vie interessate, che saranno autorizzati e a coloro che ne avranno una specifica necessità, previo accreditamento tramite SMS al numero 333 6200444 oppure presso gli Uffici della Polizia Locale, solo su appuntamento telefonico al numero 071 7978630. La richiesta di accreditamento deve indicare la targa del veicolo, il luogo di carico/scarico e i relativi riferimenti temporali. L'accesso alla ZTL verrà presidiato da un "varco elettronico" con telecamera che potrà verificare le targhe dei veicoli in transito, in Via del Corso all'intersezione con Via dell'Asilo. In caso di passaggio di veicoli non autorizzati verrà fatta una segnalazione per la sanzione. Negli orari in cui è disposta la ZTL, non è permessa la sosta nelle vie interessate.