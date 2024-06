Manutenzioni stradali, a breve partirà il cantiere in zona frana. La mappa dei lavori

ANCONA - Cominceranno lunedì 24 giugno i lavori per la messa in sicurezza di alcune sedi stradali nella zona frana. Il cantiere prenderà avvio su via Sanzio Blasi (tra la rotatoria strada della Grotta e l’incrocio con via Monte Vettore) e interesserà anche l'area a parcheggio dietro il parco Belvedere di Posatora.

Relativamente alla viabilità, su via Blasi sarà sempre garantita una corsia di marcia dalla rotatoria strada della Grotta verso via del Fornetto. Il traffico proveniente da via del Fornetto e diretto verso Strada della Grotta (in direzione Torrette) sarà deviato su via Monte Vettore, via Monte Pennino, via Brodolini per immettersi su via Posatora/via Ascoli Piceno. Una volta concluso il cantiere su via Blasi, si procederà con la messa in sicurezza di via del Fornetto (lungo la parte che porta alla statua di "Padre Pio") e via del Carmine (dal civico 1 alll’11). Per quest'ultima strada saranno in seguito comunicate le variazioni temporanee alla viabilità.