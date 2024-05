Nuova "Zona di accesso controllo" a Portonovo, l'incontro in Comune con gli operatori

ANCONA – La Zona di Accesso Controllo a Portonovo tema centrale dell’incontro di quest’oggi nella residenza municipale, in vista dell’apertura della nuova stagione balneare. Attorno al tavolo con gli operatori di Portonovo, presenti al completo, gli Uffici Mobilità, Lavori pubblici, i vertici del Parco del Conero, Conerobus e Ancona Servizi e con i progettisti PUMS (Piano Mobilità Urbana). Agli operatori di Portonovo – ai quali era stato in precedenza sottoposto un questionario conoscitivo di numeri, esigenze, criticità - è stato illustrata la proposta della nuova Zona di Accesso Controllato (ZAC) a Portonovo, il cui primo obiettivo è quello di disciplinare l'accesso di veicoli alla baia, cercando di fare fronte a quelle che sono le criticità legate al congestionamento dei parcheggi e del traffico passivo lungo la strada di accesso.

Una problematica condivisa dalla cittadinanza e dagli operatori stessi e che verrà affrontata, da questa stagione 2024, con un approccio sperimentale, attraverso l'applicazione dell'accesso controllato nei 52 giorni critici individuati nel calendario condiviso con gli operatori. In queste giornate nella fascia oraria 8-19 l’accesso ai parcheggi pubblici a valle sarà consentito fino alla loro saturazione. L’accesso alle strutture private sarà garantito esclusivamente alle categorie di operatori e dei turisti stagionali, che hanno il parcheggio assicurato nelle strutture private. Nelle date contrassegnate dal colore rosso sarà possibile accedere fruendo del servizio navette (Conerobus) già potenziato nei periodi di alta e altissima stagione, adiacente tra il parcheggio a monte e il parcheggio “Pieri”, nel quale verrà ripristinato il numero di posti auto disponibili in passato (oltre 400).

Le risposte ai questionari consegnati agli operatori hanno inoltre permesso di delineare con maggiore precisione le tipologie di fruitori della Baia – operatori, fornitori, turisti stagionali- settimanali- giornalieri- occasionali – nonché residenti e dimoranti. Il rispetto della ZAC nei giorni critici verso coloro che sono diretti ai parcheggi pubblici verrà garantito tra il varco posto a monte da una pattuglia della Polizia Locale e un operatore di Ancona Servizi, costantemente in contatto con gli operatori “a valle” così da potere verificare in tempo reale la situazione della sosta nei parcheggi a valle.

«Quello del 2024 - è stato sottolineato dall'assessore alla Mobilità - è un test propedeutico ad un cambiamento sostanziale nell'accesso al delicato ecosistema di Portonovo, che prevede la messa a punto di un database specifico con il quale registrare i dati relativi alle targhe dei fruitori abituali della baia, che saranno gli stessi operatori a fornire». Nell'arco dei prossimi 3 anni, dopo avere valutato l'esito della sperimentazione dell'estate 2024, verranno prese in esame le tecnologie più adeguate, efficaci e sostenibili economicamente per regolamentare il traffico alla Baia. Il nuovo strumento – che sarà costruito – coniugherà la sostenibilità ambientale con l'accoglienza, mettendo a sistema risorse e collaborazione tra pubblico (Comune, Parco del Conero, società di servizi) e privato consentendo di iniziare a quantificare il numero dei veicoli che effettivamente transitano.

L’azienda Conerobus si è resa disponibile a studiare soluzioni ‘personalizzate’ sia per il personale che giornalmente si reca a lavoro nella Baia sia per eventi di grande affluenza. Entro maggio sarà pronta la delibera e relativa ordinanza per disciplinare la nuova modalità di accesso a Portonovo. Sul versante Lavori Pubblici, agli operatori di Portonovo è stato illustrato il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria in vista del G7 Salute per i parcheggi della Torre e del Lago Grande e la messa in sicurezza della strada di Portonovo che collega la rotatoria a monte con la piazzetta della baia. I lavori di fresatura e asfaltatura dell'arteria e di posa di materiale e rifiniture nei parcheggi verranno eseguiti in gran parte in notturna, a partire dalla metà di maggio, per non interferire con la fruizione delle spiagge e delle strutture ricettive e balneari.