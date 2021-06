Zero contagi: Montemarciano è Covid free

Parallelamente all’ottimo risultato del piano vaccinale delle Marche, un’altra bella notizia viene diffusa dal Comune: Montemarciano è ufficialmente Covid free. «Dopo la seconda durissima ondata pandemica - si legge nella nota - che ha nuovamente messo alla prova le fasce più fragili della popolazione portando con sé gravi lutti e dolore per tante famiglie, finalmente il paese può tirare un sospiro di sollievo. Il dato che mette Montemarciano tra quelli con zero contagi arriva dalla Asur Regionale ed è stato diffuso dall’Assessore alla Sanità Leila Gholamhazrat Hojat».

«Nessun positivo nel nostro Comune già da qualche giorno e oggi anche nessun positivo nella regione Marche – commenta l’assessore – ce la stiamo facendo, anche se è stata molto dura. Raccomandiamo alla cittadinanza di continuare con le vaccinazioni, forti anche della presenza della Hub Vaccinale in via Roma, frazione di Marina con i Medici di medicina generale del nostro territorio e di mantenere comunque le buone abitudini igieniche che in questi mesi sono entrate a far parte del nostro stile di vita. Oggi entriamo anche in zona bianca, con un ulteriore allentamento delle misure e in particolare con l’abolizione del coprifuoco. Speriamo anche che le mascherine abbiano i giorni contati, ma dipende comunque dalla nostra responsabilità di cittadini».