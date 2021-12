Al via i lavori in via XXIX Settembre: restauro delle mura e messa in sicurezza

Sono partiti all'inizio di questa settimana e termineranno entro fine 2021 i lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo delle mura storiche di via XXIX Settembre.

L'intervento, del valore di 25 mila euro, gestito dalla direzione Manutenzioni del Comune, si estende su tutta la lunghezza delle mura, per un totale di circa 100 metri e comprende anche la scalinata.

I lavori termineranno entro fine anno e prevedono la rimozione dei laterizi non stabili, non saldamente ancorati, e la sostituzione delle parti rovinate di muratura, con particolare attenzione all'utilizzo dei nuovi materiali poiché il muro è tutelato dalla Soprintendenza. Con l'occasione sarà effettuata anche una pulizia totale della vegetazione spontanea infestante. «Come da impegno assunto anche in Consiglio Comunale – afferma l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi - dopo l'autorizzazione della Soprintendenza e l'affidamento lavori siamo partiti con questo intervento che restituisce e mette in sicurezza le mura di via XXIX Settembre, ripristinando il passaggio pedonale sul marciapiedi sottostante. Ringrazio gli uffici che hanno seguito costantemente questo iter e la Conerobus che adeguerà il passaggio dei mezzi nei momenti di sospensione della filovia».