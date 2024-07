XMasters fa il pieno di pubblico ed ospiti illustri: sul palco Lanari, Casadei e De Vivo

Per la prossima impresa pensa alla Piombino-Elba, alla Napoli-Capri o all’attraversata del Bosforo ma intanto oggi è a Senigallia, al 105 XMasters, per portare parole di sensibilizzazione sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e richiamare all’attenzione sulle morti bianche. Stiamo parlando dell’atleta paralimpico Andrea Lanari che, reduce dalla traversata dello stretto di Messina senza l’ausilio delle braccia in appena un’ora e 26 minuti. oggi è stato protagonista del secondo giorno dell’evento che sta impazzando sulla Spiaggia di Velluto con oltre 25 discipline sportive da scoprire e da provare, oltre a musica, divertimento, incontri e tanto altro.

«La traversata è stata dura non tanto sul piano fisico – ha detto Lanari – ma per il lutto che ha colpito la mia famiglia con la scomparsa di mio padre a 5 giorni dalla data. Una volta entrato in acqua ho capito subito che c’erano le condizioni per riuscire». Senza pinne, né protesi. Solo costume o occhialini con l’obiettivo della «promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e anche quello di dare un esempio a quei giovani che oggi si abbattono per un nonnulla e dimostrare loro che anche se la vita ti mette di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili è possibile con l’impegno di affrontarli».

Tamberi e Casadei

Un talk organizzato da Cip e Inail sul main stage come l’incontro con Luigi Casadei, atleta autistico e neoprimatista mondiale di lancio del giavellotto (lo scorso 10 luglio ha lanciato a 60,66 metri, 37esimo italiano assoluto normodotati compresi), insieme al suo coach Gianluca Tamberi, fratello del più celebre Gimbo con il quale non mancano allenamenti congiunti e amicizia. «Quando lo scorso anno Luigi è rimasto senza allenatore – ha detto Tamberi - ho deciso di seguirlo e di aiutarlo a migliorare risultati che erano già straordinari nella sua categoria, il Fisdir. Allenare è più divertente e gratificante dal punto di vista umano. Io, a mia volta, sono migliorato insieme a lui».

De Vivo, Triathlon con i normodotati

Di vera e propria impresa sportiva si può parlare della performance mattutina di Claudio De Vivo, atleta paralimpico che, assistito dall’Inail di Nola, ha partecipato alla Sprint del triathlon insieme ai normodotati. «Dove ci sono percorsi di inserimento e reinserimento – ha detto Pietro Iacono, presidente di Inail Marche – noi ci siamo. Siamo in un percorso di rinnovamento della struttura e della nostra azione e ad oggi ci sono tante opportunità di lavoro per i giovani. Entro la fine dell’anno sono previste 1000 assunzioni in tutta Italia. Molte delle posizioni riguardano figure da ricercatori e tecnologi per le Marche. Le domande possono essere presentate entro il 13 agosto».

Un evento, il 105 XMasters, partito subito con numeri clamorosi ed entusiasmo alle stelle. Già prima delle 19 di ieri erano stati polverizzati i 4.500 accessi per la Millennium Bug by Trashick, il big event d’apertura, anticipato dal live show dei Toys Boys con il loro electronic sound, dedicato a tutti gli amanti della musica anni 2000 tra musica, videoclip e nostalgia di Avril Lavigne, Eminem, Britney Spears, Tiziano Ferro, Lunapop, Eiffel 65 e tanti altri. Una partenza davvero sprint per il Village: 40mila metri quadrati di spiaggia trasformati, fino al 21 luglio, in un paradiso per gli amanti dello sport e della musica, trasmessi in diretta nazionale su Radio 105, con un mix esplosivo di atleti, artisti, intrattenimento e inclusività. Una tredicesima edizione davvero stellare, organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, INAIL Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche.

Sveglia benessere, poi tanto sport

Domattina, 16 luglio, sveglia con il benessere. Alle 6,30 si parte con lo Yoga e il Sound Healing di Melania Gualerni. Dopo lo strepitoso successo del corso di apnea in mare con Giovanni Bianco, con tanto di sold-out, ripartono anche le attività formative e gli open training delle varie discipline (a partire dalle 13,15) anche per diversamente abili. Dalle 19 alle 20 i patiti del fitness funzionale potranno allenarsi in pedana. Serata in musica con la Rock Night Viados Band + La Mala Maionchi.