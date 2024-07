Da X Factor a 105X Masters: a Senigallia l'energia ed il talento di Sarafine e Dadà

SENIGALLIA – Da X Factor a 105XMasters, Sarafine e Dadà saranno le grandi protagoniste della serata di giovedì 18 luglio, portando l'energia e la bravura del talent show sulla Spiaggia di Velluto. Due stelle nascenti della musica italiana, che promettono di regalare al pubblico di 105XMasters una serata indimenticabile, celebrando l’inclusività e il talento emergente che l'evento ha sempre sostenuto.

Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, è la trionfatrice dell’ultima edizione del celebre programma di Sky. La cantante ha conquistato il pubblico con la sua versatilità musicale, spaziando tra techno, dubstep, drill, trap e pop. Sarafine, nata a Vibo Valentia nel 1989, ha lasciato il lavoro di assistente amministrativa a Bruxelles per inseguire il suo sogno di fare musica, scrivendo, cantando, producendo e suonando i propri brani.Ha emozionato tutti con la sua originalità, soprattutto durante la finale, esibendosi con successi di artisti come The Beatles, Bob Marley e Franco Califano, oltre al suo inedito "Malati di gioia".

Al suo fianco questa sera ci sarà Dadà, finalista di X Factor 2022, che porterà sul palco il suo stile unico e la sua passione per la musica. Cantautrice partenopea, originale, esplosiva e vulcanica, proprio come la sua Napoli! Capace di unire la cultura napoletana e la musica del mondo, armonizza i suoi brani con contaminazioni elettroniche. Il talento e la passione per il mondo musicale sono i comuni denominatori di questa straordinaria ragazza che, grazie al suo progetto artistico ben definito, è riuscita a suonare persino al Jova Beach Party, edizione 2022. Arrivata sul palco di X Factor 2022, Dadà ha lasciato il pubblico del talent show stupito per le sue capacità musicali straordinarie, al punto che ha conquistato subito il sì convinto di Fedez, componente indiscusso della giuria del programma Sky.