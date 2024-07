105 XMasters, che sprint! A Senigallia è subito febbre di sport e divertimento

SENIGALLIA - Il buongiorno dei record parla di 2.100 corridori al via dell’Albarun, primo atto della 13esima edizione di 105 XMasters al via questa mattina a Senigallia. La corsetta non competitiva con partenza dalla Spiaggia di Velluto ha percorso le vie del centro di Senigallia alle prime luci dell’alba fornendo un ottimo termometro di quelli che saranno i prossimi 8 giorni di eventi tra sport, musica, incontri, divertimento, ambiente e inclusione. Numeri importanti non solo per quello che riguarda la colonnina di mercurio, sfidata dai 300 partecipanti del XMCross Challenge o dei 600 grintosi triatleti arrivati da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero una delle prove più temute con 1,5 chilometri di nuoto, 40 di bici e altri 10, tra mare, città, fino a Trecastelli e ritorno.

Sul gradino più alto del podio è salito il francese Basile Fouchard, 22enne triatleta del team austriaco Vienne Condrieu Olympique, davanti al 26enne connazionale e compagno di squadra Simon Falbriand. Bronzo al giovanissimo, classe 2006, Tommaso Cicchinelli del toscano Team Star. Tra le donne l’oro se lo è aggiudicato Nicoletta Santonocito, 23 anni, cremonese del K3 Cremona davanti alla milanese Elisa Marcon, 30 anni, del Pro Patria Milano. Terza piazza per l’atleta di casa, la 28enne senigalliese Sara Duranti, in forza al Grottini Team Recanati.

Domani, domenica 14 luglio, sarà la volta della “Sprint” con 750m di nuoto, 20km di bici e 5km di corsa. Fari puntati su Claudio De Vivo, atleta paralimpico che, assistito dall’Inail di Nola, parteciperà alla gara insieme ai normodotati. Claudio, amputato infratibiale destro, concorrerà per tutto il percorso utilizzando la protesi transtibiliale solo per corsa e bici. Tantissime attività, insomma. Windsurf, sup, surf, kitesurf, motosurf con prove e dimostrazioni, wingfoil e waveski, yoga, pole dance, beach handball, beachflag football, Ocr-x tra le oltre 25 discipline presenti tutte da provare.

Una partenza sprint per il Village: 40mila metri quadrati di spiaggia trasformati, fino al 21 luglio, in un paradiso per gli amanti dello sport e della musica, trasmessi in diretta nazionale su Radio 105, con un mix esplosivo di atleti, artisti, intrattenimento e inclusività. Una tredicesima edizione davvero stellare, organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, INAIL Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche.

I personaggi

Davide Campagna, uno dei food&sport influencer più seguiti sui social con il suo canale Instagram “Cotto al dente” ha partecipato alla 10 chilometri di Alba Run, per poi guidare il rilassamento muscolare dal palco al termine della corsa. Nel pomeriggio, sul main stage, la presentazione del suo libro “Universo benessere”.

Michele “Iron Mike” Verginelli, campione di MMA, ha diretto un allenamento accompagnando gli atleti tra tecniche di striking, lotta in piedi e lotta a terra. Patrizia Saccà, leggenda preolimpionica del tennis tavolo e oggi insegnante di yoga, ha diretto una lezione di yoga e, in seguito, ha presentato il suo ultimo libro “Il saluto alla luna – Yoga a raggi liberi” non nascondendo il suo legame con Ancona: è proprio grazie al reparto di neurologia che ha scoperto lo yoga, ci si è appassionata fino a diventarne insegnante. Alessia Polita e Alice Bellagamba, pilota ex ballerina di Amici, presentano una danza su sedia a rotelle. Un’attività inclusiva con coreografie ad hoc per questa iniziativa organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico delle Marche e dall’Inail Marche.

Il programma di domani

Detto della Sprint del Triathlon, da segnalare il secondo giorno dell’XMCross Challenge più relative premiazioni, la regata organizzata dal Club Nautico di Senigallia, e Jordan Valdinocci, pluricampione mondiale di kickboxing per un altro workshop ad alto tasso di tecnica. È anche il grande giorno di Andrea Lanari, reduce dalla traversata dello stretto di Messina senza l’ausilio delle braccia in appena un’ora e 26 minuti. Lanari, vittima di un incidente sul lavoro, sarà protagonista di un talk organizzato da Cip e Inail sul main stage alle 16.30. Obiettivo: promuovere il tema della sicurezza sul lavoro e richiamare l’attenzione sul tema delle morti bianche.

Sempre firmato Cip e Inail l’incontro con Luigi Casadei, atleta autistico e neoprimatista mondiale di lancio del giavellotto, insieme al suo coach Gianluca Tamberi, fratello del più celebre Gimbo (main stage ore 17.15).