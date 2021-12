Baltimora si racconta a Rtl: «Al primo live ero terrorizzato. Album? Molto presto»

Un sogno realizzato e un futuro tutto da scrivere. L’anconetano “Baltimora”, al secondo Edoardo Spinsante, neo vincitore di XFactor si è raccontato sulle frequenze radiofoniche di Rtl 102.5 nel corso della trasmissione “The Flight” condotta da Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto:

«L’emozione è ancora grandissima – ha svelato il giovanissimo artista dorico – Pensate che no avevo mai fatto una Cover in vita mia prima di XFactor cantando sempre tutti i miei brani. Appena ho saputo di dover portare un inedito è stato un sollievo. Difficile raccontare le sensazioni, nel primo Live ero terrorizzato poi la paura è andata scemando. Non era una cosa a cui ero abituato. Quando esce il mio primo album? Speriamo a breve, sono al lavoro. Non posso svelare di più».

Nel corso del suo intervento sono stati fatti ascoltare i suoi inediti “Altro” e “Baltimora”, brano da cui è nato proprio il suo nome d’arte: «Un brano molto significativo che ha rappresentato il mio battesimo. Porto dentro di me anche le emozioni provate con la Cover della “Ballata della Moda” di Luigi Tenco artista che adoro. Un onore essere in questo studio dove giorni fa era presente Vasco Rossi, un mito. Un futuro a Masterchef il giovedì? Devo attrezzarmi, per ora preparo i ravioli per una scommessa persa con un mio amico che mi aveva pronosticato la vittoria ad XFactor e lo prendevo per matto».