La spiaggia di velluto "vibra" con gli X-Masters. Si parte: il programma

Da domani sulla spiaggia di Senigallia fino a domenica 23 luglio torna la 12esima edizione di 105 XMasters, il festival di musica, sport e divertimento. Grazie a Radio 105 ogni giorno sarà possibile immergersi nell’atmosfera della manifestazione. Radio 105 sarà infatti presente con Moko che si collegherà dal Village - il maxi allestimento di oltre 40 mila metri quadrati sulla spiaggia - con gli studi di Milano per raccontare e far vivere 105 XMasters direttamente dalla viva voce dei protagonisti. Domani sera, dopo l’opening affidato ai Toys Boys, i tre deejay del gruppo ‘Trashick’ faranno vibrare la spiaggia di Senigallia dalle 22:30 dal grande palco. L’ingresso è libero fino a esaurimento capienza.

Domenica 16 all’Engine Bar (all’interno del Village) il dj set è assicurato dalle 19, mentre da lunedì 17 a mercoledì 19 la musica partirà dalle 22 con i deejay Andrea Biagioni, Lampa Faly, Santachiara, Andrea Toscano e Acoustic Criminals. Mercoledì alle 23:30 lo spettacolo è assicurato con il concerto di Elephant Brain, gruppo musicale di alternative rock italiano originario di Perugia.

La vera serata targata Radio 105 andrà in scena giovedì 20 luglio quando, dopo il dj set di Walter Fargetta che comincerà a scaldare l’atmosfera, salirà sul main stage Lo Zoo di 105: Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender si esibiranno davanti a migliaia di spettatori per una delle serate da cerchiare in rosso sul calendario di 105 XMasters.

Venerdì 21 luglio sarà la volta di ‘Only girls on stage’ dalle 22:30 con Hu, Elasi e Budino, mentre sabato 22 per la Electro Night si alterneranno sul palco, in ordine, Dimmish, Fabrizio Mammarella, Verdo, Francesco Castelli, Giacomo Fiorenalli e Giovi P. Accesso previo acquisto di biglietto sulla piattaforma ‘ciaotickets’. Domenica 19 luglio dj set all’Engine bar per chiudere l’edizione 2023, certi di ritrovarsi ancora a luglio 2024.

105 XMasters solo lo scorso anno ha registrato 70 mila presenze nel corso dei nove giorni di festival. L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Comune di Senigallia, INAIL Marche, CIP Marche, Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, Regione Marche, Jeep e King. Media partner dell’evento è Radio 105.