Cancellano i graffiti, ma le mura sono tutelate. Foresi «Buona fede ma nessuna autorizzazione, con la Soprintendenza ci parlo io»

ANCONA - I ragazzi (e non solo) del quartiere ripuliscono le mura del Pincio dai graffiti dei vandali. Lo fanno con la vernice, ma c’è un problema di cui non erano a conoscenza: quelle mura storiche sono tutelate. Il caso è approdato stamattina in consiglio comunale e ha creato non poche polemiche. A sollevarlo è stata Daniela Diomedi (Movimento 5 Stelle), che ha chiesto alla giunta se quella “mano di vernice” per coprire i murales fosse stata effettivamente autorizzata da qualche istituzione. Negativo.

«Abbiamo condiviso questo intervento, ma non sono state richieste né abbiamo concesso autorizzazioni- ha spiegato l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi- queste persone però hanno agiuto in assoluta buona fede, mi sono attivato io stesso con la Soprintendenza, che oggi cercherò di incontrare, e vedremo se c’è possibilità di riportare questa iniziativa in un percorso lineare. Hanno pensato di togliere quegli sgorbi e quelle parolacce che si trovano sotto il campo da calcetto, vedremo ora cosa fare».

La questione però ha fatto esplodere la polemica in aula, anche perché il sindaco stesso ha usato parole di elogio nei confronti dei cittadini con un post su Facebook. «Queste squadre civiche vano seguite, l’ignoranza crea mostri- ha tuonato la Diomedi- penso che quell’intervento sia addirittura sanzionabile, perché hanno continuato a deturpare un bene storico. Lo hanno fatto e sono passibili di sanzioni come il graffitaro che rovina i muri, perché è stato creato un ulteriore danno». Sulla questione è intervenuto anche Daniele Berardinelli (Forza Italia): «Stupisce che non ci sia collaborazione con i Ctp, ma ci sia con cittadini volontari. Cittadini, però, che non possono occuparsi in questa maniera della cosa pubblica». Chiusura di Antonella Andreoli: «Il sindaco ha incoraggiato la pitturazione di mura storiche».