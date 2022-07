World's Best Restaurant 2022, grande risultato per Mauro Uliassi: il suo ristorante sfiora la top 10

Le stelle del mondo della ristorazione si sono riunite a Londra per celebrare i The World's 50 Best Restaurants Awards 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna. La cerimonia di premiazione, presentata dall'attore e gourmet di fama internazionale Stanley Tucci, ha premiato l'eccellenza gastronomica di 24 paesi presenti in cinque continenti per poi eleggere il Geranium di Copenaghen miglior ristorante del mondo 2022 e miglior ristorante d'Europa 2022. È italiano l’ingresso in classifica più alto: il ristorante Uliassi di Senigallia raggiunge il 12° posto in classifica e conquista il premio Highest New Entry Award, sponsorizzato da Aspire Lifestyles, per la rivisitazione contemporanea che affonda le sue radici nella tradizione culinaria della Riviera Adriatica.

Il sistema di votazione

La classifica di The World's 50 Best Restaurants 2022 è votata da più di 1.000 esperti internazionali nel settore dell’alta ristorazione e della gastronomia che compongono la The World's 50 Best Restaurants Academy. Con un’eguale presenza di donne e uomini, l’Academy comprende 27 paesi in tutto il mondo, ognuno dei quali conta 40 membri incluso un presidente. Nessuno sponsor legato all’evento interferisce sul processo di votazione. La società di consulenza Deloitte verifica in modo indipendente la classifica di The World's 50 Best Restaurants. Tale analisi garantisce l'integrità e l'autenticità del processo di voto e dei risultati svelati.

Classifica 1-50:



1 Geranium Copenhagen

2 Central Lima

3 Disfrutar Barcelona

4 Diverxo Madrid

5 Pujol Mexico City

6 Asador Etxebarri Atxondo

7 A Casa do Porco São Paulo

8 Lido 84 Gardone Riviera

9 Quintonil Mexico City

10 Le Calandre Rubano

11 Maido Lima

12 Uliassi Senigallia

13 Steirereck Vienna

14 Don Julio Buenos Aires

15 Reale Castel di Sangro

16 Elkano Getaria

17 Nobelhart & Schmutzig Berlin

18 Alchemist Copenhagen

19 Piazza Duomo Alba

20 Den Tokyo

21 Mugaritz San Sebastian

22 Septime Paris

23 The Jane Antwerp

24 The Chairman Hong Kong

25 Frantzén Stockholm

26 Restaurant Tim Raue Berlin

27 Hof Van Cleve Kruishoutem

28 Le Clarence Paris

29 St. Hubertus San Cassiano

30 Florilège Tokyo

31 Arpège Paris

32 Mayta Lima

33 Atomix New York

34 Hiša Franko Kobarid

35 The Clove Club London

36 Odette Singapore

37 Fyn Cape Town

38 Jordnær Copenhagen

39 Sorn Bangkok

40 Schloss Schauenstein Fürstenau

41 La Cime Osaka

42 Quique Dacosta Denia

43 Boragó Santiago

44 Le Bernardin New York

45 Narisawa Tokyo

46 Belcanto Lisbon

47 Oteque Rio de Janeiro

48 Leo Bogotá

49 Ikoyi London

50 SingleThread Healdsburg