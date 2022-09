World CleanUp, l’iniziativa di pulizia toccherà i parchi di Posatora Belvedere e Fiorani

ANCONA- Sabato 17 Settembre, dalle 15.30 alle 18, si terrà a Posatora un’iniziativa di pulizia dei parchi Belvedere e Fiorani.

L’evento, organizzato da Decathlon Camerano e Leroy Merlin, con la partecipazione del Centro Papa Giovanni XXIII, Il Bosco Che Ulula e R2M - Road To Mountain, si inserisce nel contesto mondiale del “World Clean Up Day 2022”, iniziativa che dal 2018 si svolge in quasi 200 Paesi e vede la partecipazione di milioni di volontari per la pulizia degli spazi pubblici e la costruzione di un nuovo mondo più sostenibile. Alla pulizia prenderanno parte anche alcune persone con disabilità che vivono o frequentano il Centro Papa Giovanni XXIII, all’interno di un percorso già iniziato da tempo che le rende sempre più cittadini attivi, in un’ottica di inclusione sociale.

«Oltre al valore ambientale dell’iniziativa” dicono dal Centro Papa Giovanni XXIII “Posatora e le sue zone verdi sono un po’ casa nostra: qui affondano le nostre radici e le frequentiamo molto spesso con gioia. Vederle pulite per noi è davvero bello e importante».

Leroy Merlin Ancona metterà a disposizione tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti, inoltre Decathlon Camerano e R2M – Road To Mountain consegneranno ai partecipanti diversi gadget. A fine evento ci sarà un momento conviviale con la merenda offerta da Fricchiò, la Ristorazione Solidale del Centro Papa Giovanni XXIII che vede assunte persone con disabilità.