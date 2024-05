A Wishraiser il premio "Impresa 2024" attribuito dal Rotary Club Jesi

JESI – Premio impresa 2024 a Wishraiser. La piattaforma che aiuta le organizzazioni non profit a raccogliere fondi, affianca le aziende per creare programmi di CSR e premia chi dona, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del Rotary Club Jesi, giunto alla XX edizione. Ospiti della conviviale di scena presso il Circolo cittadino il 28 maggio sono stati Mario Salsano, Riccardo Mollaretti e Valentino Medici, che hanno ritirato il premio per Wishraiser.

«Lo scopo del premio - ha spiegato il presidente della commissione Impresa del Rotary Club Jesi, Paolo Bifani - è riconoscere una idea innovativa, in questo caso realizzata da giovani che, partendo dal nostro territorio, si sono affermati a livello nazionale. Quest’anno, in cui il club voleva premiare una realtà operante nel sociale, la vostra si è imposta inevitabilmente alla nostra attenzione». Nata dalla felice intuizione di un gruppo di studenti universitari, Wishraiser valorizza lo strumento di raccolta fondi della lotteria benefica. In pratica, l’utente può scegliere tra circa 2000 organizzazioni cui destinare una donazione singola o regolare per poi attendere l’estrazione mensile e scegliere tra una serie di premi.

Dopo gli esordi jesini nel 2018, Wishraiser sbarca a Milano dove allaccia una prima strategica collaborazione con un pezzo da novanta, il calciatore Leonardo Bonucci e avvia una prima lotteria benefica su larga scala, incassando circa 50mila euro. Da lì parte una inarrestabile crescita che la vede coinvolgere e collaborare con altri grandi nomi dello sport: dagli atleti ad alcune società sportive di primo piano. A circa 6 anni dalla fondazione, Wishraiser è una realtà composta da circa dieci persone ed un fatturato in costante crescita. «Questo premio è molto importante - ha dichiarato Mario Salsano - perché rappresenta un legame col territorio da cui siamo partiti. Da gennaio, dopo le parentesi di Milano e Londra, i traguardi raggiunti, uniti ad una oramai consolidata clientela e al ricorso allo smart working ci hanno consentito di tornare nelle Marche e stabilire qui la sede operativa dell’azienda».

«Offriamo ai nostri clienti una molteplicità di servizi – spiega Riccardo Mollaretti – che mirano a consentire loro uno strutturato processo di digitalizzazione, oltre che a crescere nella raccolta fondi». «Un team illuminato», quello di Wishraiser secondo Graziano Giacani della Premiata Fonderia Creativa, premiata dal Rotary nel 2018, che vi ha collaborato sperimentandone le potenzialità. «Una esperienza particolarmente innovativa - ha chiosato il presidente del Rotary Club Jesi Mauro Ragaini - che coniuga imprenditorialità e sociale. Vi auguro di proseguire in questo virtuoso cammino consolidando il successo già meritatamente raggiunto». Vivace il confronto al termine della presentazione dei relatori, che hanno suscitato autentico interesse tra i numerosi soci e gli ospiti partecipanti alla serata, sigillata dal rituale suono della campanella.