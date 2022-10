WhatsApp, down in tutta Italia: piattaforma offline per due ore

Whatsapp in down da questa mattina, poco prima delle 9 e fino a circa le 11. L'applicazione non ha funzionanto per circa due ore, né da telefonini né via web. Su Twitter spopola l'hashtag #Whatsappdown degli utenti. Lo stop ha seguito il crash che si è verificato ieri sera.

Il sito Downdetector ha registrato un'impennata di segnalazioni, provenienti da tutto lo stivale. Gli altri servizi forniti da Meta, e quindi Facebook e Instagram su tutti, non hanno registrato criticità.