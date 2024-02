"Welfare Cult", obiettivo raggiunto: i risultati del progetto presentati al ridotto delle "Muse"

ANCONA - Saranno presentati il 15 febbraio al ridotto delle Muse di Ancona – a partire dalle 17 - i risultati di “Welfare Cult: relazioni, cultura e benessere”, il progetto voluto dalla regione Marche, finanziato dal Ministero delle Politiche sociali, che ha visto 12 partner e 22 associazioni impegnate in rete su tutto il territorio regionale. L’obiettivo prefissato non era semplice, ma si può dire raggiunto grazie soprattutto all’impegno delle associazioni, grandi e piccole, che sono state coinvolte in tutta la regione.

Partito ad aprile, Welfare Cult ha avuto anche il vantaggio di prendere forma nella bella stagione e sono state molte le attività in programma che hanno visto la partecipazione di migliaia di marchigiani: dal teatro sociale, agli eventi in aree disagiate, alle passeggiate naturalistiche nelle dimore storiche, alla promozione di politiche mirate ad incrementare la cultura digitale negli anziani, all’educazione al consumo sostenibile. E ancora laboratori intergenerazionali, rassegne teatrali, cineforum, eventi musicali, presentazione di libri. Centrati gli obiettivi principali del progetto stesso: facilitare l’accesso stesso alla cultura, considerando tutti gli ostacoli di ordine sociale, economico, personale, comprese quelle dell’apprendimento; garantire la partecipazione delle persone alla vita culturale come mezzo di comunicazione e relazione finalizzata alla crescita armoniosa e al progresso della società.

La cultura, dunque, per condividere ed includere, come strumento di welfare generativo per le comunità di riferimento. Comunità che hanno risposto agli eventi partecipando con passione e interesse. I risultati di “Welfare Cult: relazioni, cultura e benessere” saranno discussi e presentati il 15 febbraio alle 17 presso il ridotto delle Muse di Ancona con i saluti di Luigi Biagetti presidente di Acli Marche associazione capofila della rete. Sono previsti i saluti di Chiara Biondi Assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità, Volontariato e Politiche Giovanili, Immacolata De Simone dirigente Istruzione, Innovazione Sociale e Sport, Diego Mancinelli portavoce Forum Terzo Settore Marche, Simone Bucchi Presidente del Centro Servizi Volontariato Marche.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dei risultati che avverrà a cura di Stefania Battistoni coordinatrice del progetto e Giuseppina De Angelis valutatrice esterna dello stesso, tutte le associazioni presenteranno un breve contributo video da condividere con i presenti per spiegare cosa ha significato per loro il progetto Welfare Cult. Previste anche delle performances teatrali a cura di Diego Carloni e Stefania Terrè.