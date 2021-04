Il webinar di Confapi con Maurizia Cacciatori: «Imprenditori come gli sportivi non mollano mai»

Confapi organizza un webinar formativo con Maurizia Cacciatori, ex capitano della nazionale italiana di pallavolo, consulente aziendale e formatrice. «Qualsiasi disciplina sportiva - si legge nela nota - individuale o di squadra, pone l’atleta di fronte a molte difficoltà, talvolta anche imprevedibili, che vanno affrontate per conseguire il successo. L’idea che tutto ciò valga soprattutto in questo periodo storico anche per gli imprenditori, ha convinto Confapi Ancona, associazione di piccole imprese, ad organizzare un incontro con una sportiva di valore internazionale come l’ex capitana della nazionale italiana di pallavolo Maurizia Cacciatori, oggi professionalmente impegnata nel coaching aziendale».

Aggiunge il direttore di Confapi Ancona, Michele Montecchiani: «Per quanto i nostri imprenditori fossero preparati ad affrontare tutte le difficoltà tipiche del fare impresa, dalla concorrenza, all’accesso al credito, al gap infrastrutturale, nessuno aveva immaginato che si sarebbe potuta scatenare una pandemia capace di cambiare le nostre vite, il modo di organizzare il lavoro in azienda e la gestione degli affari per coloro che hanno potuto proseguire l’attività». Attraverso un confronto aperto a tutti coloro che vorranno iscriversi gratuitamente e l’ex stella del volley italiano, i temi sui cui discutere saranno molti: dalla differenza tra capo e leader alla gestione dello stato emotivo, all’ascolto attivo nei confronti dei collaboratori, alla ricerca dell’autorevolezza. «Non sarà un corso – conclude Montecchiani - ma un confronto molto aperto per avere un punto di vista e consigli pratici da un’atleta, oggi imprenditrice e formatrice, da poter riportare all’interno del proprio contesto aziendale».