Iti Waterfront, in arrivo la nuova illuminazione: come cambia la viabilità

Il centro storico si rifà il volto. O meglio, si rifà l’illuminazione perché sono in arrivo le nuove installazioni che, nell’ambito del progetto Iti Waterfront, la zona che conduce al “Guasco”. In particolare, dopo il rifacimento di via della Loggia, è stato istituito il provvisorio senso unico in via Pizzecolli nel tratto compreso tra piazza Stracca e piazza San Francesco in direzione via Gramsci. Questa, chiusa al traffico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 (il sabato e la domenica esclusi), resterà tale fino al 4 maggio.

Nella fattispecie, in via Pizzecolli sarà prevista un’inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra piazza Stracca e piazza San Francesco con direzione via Gramsci. Il semaforo presente è stato messo in modalità lampeggio ed è stata installata la segnaletica di divieto d’accesso all’altezza di piazza San Francesco. In piazza del Senato, invece, viene autorizzato il transito a tutti i veicoli in direzione piazza Stracca in deroga al presente divieto che è stato oscurato. In piazza Stracca c’è l’obbligo di proseguire in direzione via Pizzecolli. Altre disposizioni riguardano sempre piazza San Francesco (mezzi in sosta all’interno dei garage hanno obbligo di girare in via Pizzecolli-Piazza della Repubblica) e via Bernabei (all’altezza di via Fanti viene autorizzato il transito alle autovetture in deroga al divieto che è stato oscurato).