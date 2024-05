Acropoli e Partenone mai così vicini, da Ancona ufficiale il volo verso la meravigliosa Atene

ANCONA - Si scaldano i motori per Volotea ad Ancona: debutta domani, sabato 1° giugno, il primo volo della compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee alla volta di Atene. Con frequenza bisettimanale, ogni mercoledì e sabato, il collegamento verso la capitale greca prevede un’offerta complessiva di 13.000 posti in vendita.

È tutto pronto per il primo volo della rotta che collegherà l’aeroporto Raffaello Sanzio alla Grecia. Programmato per domani, permetterà ai tanti passeggeri in partenza dallo scalo marchigiano di raggiungere comodamente Atene e, da lì, di spostarsi alla scoperta di una delle tante isole greche. “Il volo inaugurale di domani dà il via a una stagione di conferme per Volotea ad Ancona – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. In questo 2024, infatti, scenderemo in pista con la più ampia offerta di sempre in termini di destinazioni. Son ben 7 le mete disponibili quest’anno verso 4 Paesi: oltre a Italia, Francia e, da domani, Grecia, a partire dal prossimo autunno si potrà volare anche alla volta della Spagna. Proprio nelle scorse settimane abbiamo arricchito il nostro ventaglio di destinazioni disponibili con una nuova e importante destinazione, Barcellona”.