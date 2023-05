Ci siamo, parte il volo bisettimanale Ancona - Parigi

ANCONA - Volotea inaugurerà sabato 27 maggio il suo primo collegamento internazionale in partenza dallo scalo di Ancona alla volta di Parigi Orly. Il nuovo volo, disponibile con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato, si affianca alle ripartenze programmate del vettore, alla volta di Cagliari e Olbia in calendario sempre per sabato. Ad Ancona Volotea opera collegamenti anche verso la Sicilia, connettendo lo scalo marchigiano con Palermo e Catania. L’avvio del nuovo volo, che segna il debutto dei collegamenti internazionali firmati Volotea ad Ancona, accorcia le distanze tra le Marche e la Francia, proponendo una nuova rotta a tutti i passeggeri del Sanzio e consolidando, allo stesso tempo, l’impegno del vettore a livello locale.

“Volare tra Ancona e la Francia da domani sarà ancora più facile grazie al debutto della nostra prima rotta internazionale in partenza dallo scalo: i passeggeri marchigiani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta delle meraviglie e dei capolavori della Ville Lumière. Grazie al nuovo volo, sarà possibile organizzare una vacanza o uno short-break in una delle città più belle e romantiche al mondo - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Allo stesso tempo, siamo certi che il collegamento per Parigi, insieme ai voli per Cagliari, Olbia, Palermo e Catania, incrementeranno il flusso di turisti in transito dall’aeroporto, con una ricaduta economica positiva sull’indotto generato”.

“Il collegamento da/per Parigi rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo non solo in quanto Parigi è la capitale europea maggiormente richiesta dal bacino di utenza dell’aeroporto, ma anche per le importanti ricadute sul settore turistico: raggiungere la regione Marche per i turisti francesi diventa ora molto più semplice ed agevole. La stretta collaborazione con Volotea ha dunque portato i suoi frutti non solo all’aeroporto ma all’intero comparto turistico della regione ed auspichiamo che diventi sempre più profonda con l’attivazione futura di nuove rotte” – ha dichiarato Alexander D’Orsogna, Amministratore Delegato di Ancona International Airport. Sono 5 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Ancona, 4 in Italia (Catania, Palermo, Cagliari e Olbia) e 1 in Francia (Parigi Orly - Novità 2023).