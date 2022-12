Partono i voli per Milano, Napoli e Roma: «Ma sarà Parigi a fare la storia del nostro aeroporto»

FALCONARA - L'occasione è stata quella della presentazione del nuovo ingresso dell'aeroporto: l'amministratore delegato di Ancona International Airport, Alexander D'Orsogna, ha fatto il punto sui nuovi voli in partenza la prossima estate dalle Marche. Via ai collegamenti per Roma, Milano e Napoli, la grande novità però sarà il volo da e per Parigi: «Dall'estate del 2023 avremo anche questa rotta storica- ha detto D'Orsogna- per la prima volta l'aeroporto delle Marche avrà il collegamento per la capitale francese, prima destinazione turistica del mondo, oltre al raddoppio del volo su Londra Gatwick con EasyJet».

Falconara torna centrale nel servizio di continuità territoriale dopo l'ok, incassato 10 giorni fa, dall'Unione Europea sulle nuove rotte nazionali. Ci saranno biglietti scontati per i residenti marchigiani. Si volerà da e per Roma e Milano con due collegamenti giornalieri. Napoli sarà servita con un volo giornaliero. In fase embrionale, conferma il dirigente dell'aeroporto, c'è anche la definizione di altre rotte nazionali.