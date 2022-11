Nuovi voli all'orizzonte: da Ancona a Parigi, Londra e l'isola degli innamorati

ANCONA- Parigi, Londra e Santorini. Tre nuove rotte da e per l'aeroporto di Falconara. Ancora nulla di ufficiale, ma se proseguirà l'iter dopo le offerte arrivate in chiusura del bando regionale, i voli dovrebbero essere operati già dalla prossima estate rispettivamente da Volotea (Parigi e l'isola greca) ed EasyJet (Gatwick). Decolli per Londra previsti due votle alla settimana, tre voli settimanali per Parigi e altrettanti per Santorini. Il bando prevede aiuti alle compagnie per l'apertura di nuove rotte: 6 milioni e mezzo tra il 2022 e il 2024.