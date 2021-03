Vueling torna ad Ancona: si vola da e per Barcellona due volte a settimana

Vueling ha annunciato il ritorno di un collegamento strategico per la stagione estiva. A partire dal 21 giugno tornerà infatti operativa, dopo diversi anni, la connessione Ancona-Barcellona, che prevede 2 frequenze per tutto il periodo estivo, ogni lunedì e venerdì. L’aeroporto di Ancona-Falconara rientra nell’offerta della linea area spagnola che è pronta a dare nuovo slancio alla stagione estiva con l’aggiunta di un’ulteriore connessione con l’hub a livello internazionale, la base di Barcellona El Prat. «Siamo molto felici di annunciare oggi un grande ritorno tra le rotte estive operate da Vueling. Dopo molti anni, infatti, riparte, da giugno, il collegamento tra l’aeroporto di Ancona e il nostro hub internazionale, Barcellona El Prat», ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances. «E’ un grande onore avere una compagnia aerea come Vueling nel network del nostro aeroporto. E’ importante sottolineare come i collegamenti per Barcellona siano di fondamentale rilievo per il nostro territorio e per tutto il centro Italia in quanto favoriranno lo sviluppo massiccio di flussi di traffico leisure, offrendo la possibilità di volare verso una delle destinazioni più gettonate dai nostri viaggiatori. La presenza di Vueling ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta rendendo le Marche sempre più connesse con le principali destinazioni europee ed è altresì un’opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo la nostra bellissima Regione», ha dichiarato Carmine Bassetti, Amministratore Delegato di Aerdorica.

