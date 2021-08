Scuola, 100mila euro per gli impianti di ventilazione meccanica controllata

Un importante contributo regionale permetterà a 513 studenti della scuola primaria “De Amicis” e della secondaria di primo grado “Falcinelli” di partecipare alle lezioni in presenza in piena sicurezza. Il Comune di Montemarciano infatti ha partecipato al bando regionale per finanziare l’acquisto e l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) e ieri mattina, l’Assessore regionale Francesco Baldelli con delega all’Edilizia Scolastica ha reso noto, in una lettera al Sindaco Damiano Bartozzi, che la domanda di partecipazione al bando è stata accolta e pertanto, il Comune potrà beneficiare di parte dei 6 milioni di finanziamento stanziati per questo intervento dalla Regione Marche. Sei milioni sufficienti a soddisfare quasi la metà delle domande pervenute. «Al Comune di Montemarciano – si legge nella lettera inviata dall’Assessore Baldelli al Sindaco - è stato riconosciuto il finanziamento totale del contributo richiesto. Riceverà quindi 100mila euro, utili ad installare impianti di ventilazione meccanica controllata in 13 aule della Scuola primaria “De Amicis” e 12 aule della Scuola secondaria di 1° grado “Falcinelli”, per un totale di 25 aule».



L’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare al bando regionale (che permetteva di candidare un massimo di due scuole per l’installazione di impianti di ventilazione scelte sulla base del numero di studenti e della ampiezza delle aule) per garantire a tutto il personale scolastico e agli alunni una buona salubrità dell’aria. Gli impianti di ventilazione meccanica (Vmc) sono infatti in grado di ridurre quasi totalmente le particelle infette. In tal modo saranno utili nell'immediato quale efficace strumento di contrasto al Covid-19, e lo saranno in futuro anche contro il diffondersi dei virus influenzali.