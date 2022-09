L’associazione Vivere a Colori si presenta: l’open day alla Luna Dance Center

ANCONA – Grande appuntamento domenica 9 ottobre dalle ore 16,30 alla Luna Dance Center (via Maestri del Lavoro 2c, Ancona) per l’Open Day, giornata dedicata alla presentazione dei corsi di danza in programma e anche dell’associazione culturale Vivere a Colori, che si occupa di cultura del benessere per persone svantaggiate e diversamente abili. Nell’ambito della giornata infatti, la presidente di Vivere a Colori Milena Vitali insieme al direttivo e ai suoi collaboratori faranno conoscere le attività dell’associazione e i corsi di ballo, che saranno attivati dal mese di ottobre, rivolti in particolare alle persone con disabilità motoria media e grave. Graditissimo ospite dell’Open day sarà il ballerino Chiquito, performer e coreografo di “Ballando con le stelle” specializzato in danze caraibiche, ma non solo. Al termine della presentazione dei corsi sarà offerta una merenda a cura di Dionea 3 Piani.

Ogni venerdì pomeriggio (dalle ore 16), sempre presso la Luna Dance Center saranno ospitati i corsi “Insieme Ballando” rivolti a persone affette da disabilità motoria medio grave, mentre dal 10 ottobre inizierà il corso di ballo “Ballare” rivolto a persone in carrozzina: l’obiettivo, fa sapere l’associazione, è quello di condividere un’esperienza di divertimento, crescita, inclusione con tutte le persone, normodotate e diversamente abili. «Crediamo molto in questo corso e nella possibilità di dare anche a persone in carrozzina la gioia di divertirsi attraverso il ballo – spiega la presidente Milena Vitali – siamo riconoscenti alla Luna Dance Center per ospitarci e al ballerino Chiquito, persona dalla straordinaria umanità, che ha creduto in noi abbracciando il progetto fin da subito, tanto che una volta al mese prenderà parte al corso esibendosi insieme agli allievi».