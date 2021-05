Vivaservizi, gestore unico pubblico rifiuti: l’appello dei sindacati ai sindaci

Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello in previsione dell'assemblea in cui si dovrà dare mandato di presentare la candidatura per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello ai sindaci. Lo fanno in previsione dell'assemblea di Vivaservizi, prevista per il 17 maggio, in cui i sindaci della provincia di Ancona che ne fanno parte dovranno esprimersi se dare mandato o meno alla società di presentare la propria candidatura come consorzio pubblico (insieme a Ecofon ed eventualmente a Jesi Servizi) per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

I sindacati di categoria fanno presente che i sindaci, nelle loro scelte, devono tenere in considerazione le conseguenze, per i lavoratori dell'igiene ambientale e per i cittadini della provincia, in caso di mancanza maggioranza a favore della creazione di un soggetto pubblico per la gestione dei rifiuti. La prima conseguenza sarà l’arrivo di un gestore nazionale/internazionale nonché la perdita di un centro direzionale territoriale e del controllo di una società locale. Non solo, ci sarà anche la possibilità che si proceda a sub-affidamenti con le solite modalità di risparmio sul personale dipendente, la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti nella provincia con i relativi risvolti occupazionali. In altre parole, mandare a gara i vari servizi di igiene ambientale significa affidare a soggetti privati circa un miliardo di soldi pubblici (e quindi dei cittadini) che, con ogni probabilità, non avrebbero ritorni economici nel territorio. Queste sono alcune delle motivazioni che dovrebbero ispirare una scelta consapevole verso l’affidamento in house. I sindacati confidano che i buoni propositi, più volte manifestati dalla politica locale, si traducano in atti concreti nell’interesse di tutti.