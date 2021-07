Viva Servizi, riaprono gli sportelli clienti

Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, da lunedì 12 luglio riaprono al pubblico gli sportelli clienti di Viva Servizi. In questa fase non sarà ancora possibile riaprire tutti gli sportelli presenti nel territorio, ma l’azienda comunque intende offrire presìdi pronti ad accogliere chi sceglie di non avvalersi degli altri canali di contatto. Gli sportelli sono stati chiusi dal 1 novembre 2020, nel momento più acuto della seconda ondata della pandemia mentre, da febbraio 2021, quelli di Ancona, Falconara, Senigallia, Chiaravalle, Fabriano, Jesi e Moie sono stati aperti su appuntamento. Restano comunque in vigore tutti gli accorgimenti imposti dall’ultimo DPCM che prevede di indossare la mascherina all’interno, mantenere il distanziamento e igienizzare le mani.

«Nel periodo di sospensione abbiamo potenziato i servizi di assistenza mediante il call center e il sito web - ha detto Moreno Clementi, Direttore Generale – con l’obiettivo di continuare a fornire tutti i servizi ai nostri clienti ma preservando la salute loro e dei nostri dipendenti». «La rilevazione fatta dalla Cerved nei mesi scorsi ha certificato che la qualità percepita dalla clientela è a 96/100 a conferma dell‘attenzione che poniamo alla relazione tra il personale di Viva Servizi e chi si rivolge a noi per qualsiasi necessità» – ha aggiunto. «Siamo davvero lieti di tornare ad accogliere i nostri clienti e viviamo la riapertua di alcuni nostri sportelli, come un’importante tappa verso il ritorno alla normalità; vogliamo comunque ricordare che gli strumenti di contatto alternativi messi in campo nell’ultimo anno, sono ormai collaudati, funzionali e pienamente efficaci» - ha concluso il Direttore.