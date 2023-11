Viva Servizi, prestazioni a rischio: proclamato lo sciopero

ANCONA - Viva Servizi informa che venerdì 17 novembre, a seguito dello sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CGIL e UIL Marche per l’intera giornata lavorativa e a cui hanno aderito FILCTEM-CGIL Ancona e UILTEC-UIL Marche, non garantirà il regolare funzionamento degli uffici clienti territoriali, del call-center e delle prestazioni non urgenti, L’azienda assicurerà comunque la fornitura dei servizi idrici ed il Pronto Intervento (tel. 800181577) garantito 24 ore su 24.