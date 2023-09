Viva Servizi è anche social. Attivi i profili Facebook ed Instagram

ANCONA – “Da oggi, qui, ci siamo anche noi. Siamo felici, un po’ emozionati, e abbiamo tante cose da raccontarti sull’acqua che, prima di essere il nostro lavoro sul territorio, è l’essenza della vita in tutto il pianeta”.

Ecco l’avvio del primo post pubblicato sul profilo ufficiale Facebook e Instagram di Viva Servizi, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona servendo una popolazione di oltre 400mila cittadini. “L’obiettivo – spiega il Direttore Generale Moreno Clementi – è essere sempre più trasparenti come la nostra acqua, condividendo contenuti utili a capire come svolgiamo questo servizio, come tuteliamo la preziosa risorsa, le attività formative che promuoviamo in collaborazione con le scuole, tante curiosità e qualche utile consiglio”.

I profili social non intendono sostituire gli strumenti di contatto con i cittadini per le singole e specifiche necessità rappresentati principalmente dal call center, dagli sportelli informativi sul territorio e dal numero verde. “E’ molto importante che gli utenti non confondano gli strumenti e le motivazioni per i quali convivono” – insiste Clementi. “Siamo pronti al confronto e anche a rispondere nel merito ad eventuali critiche – conclude – ma la policy dei profili sarà molto chiara nel tutelare questa ulteriore occasione di comunicazione diretta da sgradevoli cadute di stile”.