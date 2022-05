Corona d'alloro in questura per non dimenticare le vittime di mafia

ANCONA - Una delegazione del Sindacato autonomo di Polizia, S.A.P., composta dal Segretario Provinciale Filippo Moschella e dal delegato Francesco Pulpito, insieme al questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha deposto una corona di alloro alla lapide ai Caduti della Polizia di Stato nel piazzale della questura di Ancona. La commemorazione era dedicata alle vittime della strage di Capaci della mafia in generale.

«Il S.A.P. nel mese di maggio ha organizzato sul tema eventi commemorativi in tutta Italia, per mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per gli interessi dello Stato e la libertà di tutti i cittadini- scrive il sindacato in una nota- libertà che rappresenta per le nuove generazioni, oggi più che mai, un bene preziosissimo».