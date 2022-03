Tornano le visite guidate in centro e frazioni: le organizza il Comune

ANCONA - A partire dal 10 aprile si torna a camminare in città e nelle frazioni con un ricco programma organizzato dalla Direzione Turismo del Comune e basato su ben 24 appuntamenti. Il programma è diviso in due parti:

Ancona in centro

"Ancona centro", il sabato pomeriggio alle 17 dal 16 aprile al 22 ottobre, con partenza da "L'Edicola" di piazza Roma. Il programma "Ancona centro" è diviso a sua volta in: Via Maestra (alla scoperta dei palazzi di via Pizzecolli con ingresso a Palazzo degli Anziani), Capodimonte (visita a uno dei quartieri più antichi e suggestivi di Ancona), Ancona archeologica (visita ai siti archeologici cittadini), Street Art (dedicata appunto ai murales del centro) e "Da mare a mare" (passeggiata fino al Passetto e dedicata all'architettura del Novecento).

Nuovi passi in frazione

"Nuovi passi in frazione" la domenica mattina alle 10: nuove escursioni alla scoperta di quartieri e frazioni cittadine dopo il successo dei cicli precedenti. Tappe a Torrette (10 aprile, tra i siti da illustrare Colle Ameno e Palazzo Camerata), Gallignano (8 maggio, orto botanico e chiese del paese), Tavernelle (5 giugno, cimitero), Baraccola (11 settembre, Villa Favorita, chiesa di San Raimondo), Pinocchio (9 ottobre, chiesa, seminario), Montesicuro (6 novembre, castello). Il luogo dell'appuntamento è indicato nella locandina.

Le visite sono gratuite. Appuntamento e prenotazione obbligatoria allo IAT Edicola di piazza Roma. Per prenotarsi si può chiamare il 339.2922855 (anche su whatsapp) oppure attraverso il seguente form: https://forms.gle/zmKw3wdqP1JpuwwNA. La partecipazione sarà consentita fino all'esaurimento dei posti disponibili e solamente a chi è munito di Green Pass.