Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia incontra i cittadini

SENIGALLIA - Quest’oggi, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia sono stati impegnati in piazza Roma in una intensa e proficua attività di contatto ed informazione con la cittadinanza. L’evento è risultato particolarmente gradito poiché gli agenti hanno avuto modo di parlare con tante persone, donne e uomini, giovani e persone mature, tutte interessate a capire il senso dell’iniziativa ma anche quali sono gli strumenti per poter eventualmente affrontare situazioni di violenza che vedono come vittime le donne.

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, nell’occasione, hanno fornito anche una brochure, nella quale sono state analizzate gravità e diffusione del fenomeno, ponendo l’attenzione a tutti gli aspetti che entrano in gioco allorchè si verificano simili episodi di violenza, fornendo una serie di consigli per prevenire fatti ancor più gravi ed eventualmente affrontarli con gli strumenti legislativi oggi in vigore. Con molto interesse i poliziotti hanno rilevato la viva attenzione da parte di ragazzi molto giovani, sia donne che uomini, proprio a significare l’importanza del tema e del fatto che, fin dalla giovane, età debba comprendersi la delicatezza e la sensibilità al fenomeno.