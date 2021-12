Violenza sulle donne, altre due proiezioni al CineMuse

Ancora due tappe nel percorso di informazione e sensibilizzazione messo a punto quest'anno dall'Amministrazione comunale -assessorato Pari Opportunità e Politiche sociali - in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con la collaborazione dell'assessorato alla Partecipazione Democratica. L'8 e il 10 dicembre prosegue e si conclude la terza edizione della rassegna cinematografica sulla condizione femminile “Donna= sostantivo femminile plurale” organizzata dal Comune al Ridotto del Teatro delle Muse con ingresso libero, e prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Si tratta – l'8 dicembre- della pellicola vincitrice del Leone D'oro alla 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, La scelta di Anne -(Francia 2021) regia di Audrey Diwan e – il 10 dicembre- di Hava Maryam Ayesha (Francia 2019) regia di Sahraa Karimi la cineasta nota a livello internazionale per le sue battaglie per l'emancipazione delle donne nel suo Paese al centro della gravissima crisi che conosciamo.La rassegna era iniziata con Beginning (Georgia- Francia 2020) di Dea Kulumbegashvili, il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e si concluderà il 10 dicembre Giornata internazionale per la difesa dei Diritti Umani.

Inizio proiezioni ore 20:30. Iniziativa in collaborazione con Forum delle Donne, associazioni Donne e Giustizia, Lilith, Marcheteatro.

Si ricorda che ad Ancona è in corso la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere articolata attraverso manifesti che fanno riflettere sulla violenza psicologica, spesso mascherata e irriconoscibile da parte delle stesse vittime e dalla società tutta. Continua inoltre il progetto Le scuole contro la violenza di genere in corso in queste settimane, che prevede una fserie di incontri e laboratori negli istituti scolastici di istruzione superiore di Ancona condotti da professioniste esperte, promosso dal Forum delle Donne in collaborazione con il Comune- assessorato Pari Opportunità, associazione Donne e Giustizia e Amnesty circoscrizione Marche, che ha messo a disposizione la mostra di denuncia sul tema dello stupro e Attenti al lupo! Concorso a premi rivolto alle scuole primarie e secondarie dell'Ambito Territoriale Sociale 11 - Comuni di Ancona, Jesi, Fabriano, Falconara, Senigallia e Osimo sul tema della differenza di genere, contro la discriminazione e per una cultura di parità e un corso di formazione a operatori e operatrici sanitari/e.