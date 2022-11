Commercianti del corso contro la violenza sulle donne: la sensibilizzazione è in vetrina

ANCONA - Le imprenditrici di corso Amendola e vie limitrofe promuovono per il 25 Novembre un' iniziativa dal titolo "farfalle libere". Esporranno nelle vetrine delle farfalle rosse come simbolo della lotta contro il femminicidio, realizzate dai bambini dell istituto Scocchera di Pietralacroce. Il 25 Novembre alle ore 16.30 presso "Il trucco" in corso Amendola 56/d si incontreranno le imprenditrici, una rappresentanza della scuola, i genitori con i bambini e rappresentanti delle istituzioni per ufficializzare il progetto.

«Il progetto nasce da corso Amendola perché il 90% delle attività di questa zona sono gestite da imprenditrici donne-spiegano le organizzatrici- le quali da sempre sono molto sensibile a questo tema. Abbiamo pensato che unendoci e utilizzando le nostre vetrine possiamo dare più voce e più forza a questo messaggio di fermare il femminicidio. Sperando che questo progetto possa avere uno spazio nel vostro giornale on line vi ringrazio anticipatamente».