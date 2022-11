Violenza di genere, nominati i relatori in commissione Sanità della Regione

Diversi punti all’ordine del giorno nella seduta della Commissione Sanità presieduta per la prima volta dal nuovo Presidente Nicola Baiocchi (FdI). La Commissione ha espresso parere favorevole sugli schemi di delibera di Giunta relativi all’aggiornamento del manuale di autorizzazione delle strutture di medicina di laboratorio, alle disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni, ai criteri di assegnazione dei fondi a sostegno della famiglia e dei contributi per la funzione educativa e sociale degli oratori ecclesiali. Sempre nel corso della seduta la Commissione ha provveduto a nominare i relatori sulle proposte di legge assegnate per competenza, nello specifico la pdl di modifica alla “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie” (i consiglieri Pierpaolo Borroni, FdI, per la maggioranza, e Simona Lupini, Misto, per la minoranza) e la pdl di “Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nel sistema oncologico regionale” (Giorgio Cancellieri, Lega, per la maggioranza, e Simona Lupini per la minoranza). Relatori sulla proposta di legge in materia di istituzione del servizio di psicologia di base saranno i consiglieri Pierpaolo Borroni (FdI) e Maurizio Mangialardi (Pd), mentre su quella relativa allo screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale saranno Nicola Baiocchi (FdI) e Manuela Bora (Pd).

Nominati, infine, i relatori sul Rapporto annuale sul fenomeno della violenza di genere che verrà illustrato in Aula del Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre prossimo che saranno i consiglieri Carlo Ciccioli (FdI) per la maggioranza, e Simona Lupini (Misto) per la minoranza. La redazione del report è prevista dalla legge regionale n.32/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne”.