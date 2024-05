Vini Castelli di Jesi: un grande evento a Milano per il passaggio dalla Doc alla Docg

JESI- Una giornata a Milano per dare voce a un grande territorio del vino italiano, in occasione del passaggio della denominazione CASTELLI DI JESI Superiore dalla DOC alla DOCG. The Great White Wine of Castelli di Jesi è nato dal desiderio di 15 produttori dei Castelli di Jesi- Casalfarneto, fattoria Coroncino, Garofoli, La Staffa, Marotti Campi, Montecappone, Pievalta, Poderi Mattioli, Santa Barbara, Sartarelli, Tenuta di Tavignano, Tombolini, Umani Ronchi, Vignamato, Villa Bucci- aderenti al Consorzio Istituto Marchigiano di Tutela Vini. L’evento a Milano, in corso di svolgimento presso lo spazio Vitale Barberis Canonico, in via Solferino 23, è stato l’occasione per presentare l’iniziativa alla stampa, agli addetti ai lavori e agli appassionati. La modifica del disciplinare costituisce un fondamentale passo in avanti sul percorso di costante crescita del territorio. I vini CASTELLI DI JESI si posizionano così al vertice della piramide qualitativa della denominazione insieme alla Riserva, assumendo il ruolo di ambasciatori dell’area dei Castelli di Jesi. Come accade per i più famosi terroir del mondo, la nuova denominazione pone l’accento sul luogo di produzione dei vini. Un cambio di prospettiva che crea identità e valore per tutto il territorio, composto da 25 comuni, esaltato per le sue qualità paesaggistiche, culturali e non ultime vocazionali.

La denominazione CASTELLI DI JESI è oggi in grado di proporsi con le caratteristiche qualitative per competere con successo e da protagonista nel panorama dei grandi bianchi italiani e internazionali grazie alla capacità di produrre vini duraturi nel tempo, alla contemporaneità del gusto e alla trasversalità tra i diversi produttori. L’evento è stato un viaggio in una delle aree della nostra penisola più famosa per la produzione di grandi bianchi. Vini unici e inimitabili, che nascono dall’incontro tra un terroir vocato e un vitigno di alto pregio come il verdicchio. I suoli dell’area dei Castelli di Jesi sono di prevalente natura calcareo argillosa, particolarmente adatti per la coltivazione delle uve a bacca bianca. Il clima è mite e sempre molto ventilato, grazie all’influsso delle brezze marine che risalgono nell’entroterra dalla costa adriatica e delle correnti d’aria fresca che scendono dai rilievi dell’Appennino. Queste condizioni pedoclimatiche si sono rivelate nei secoli particolarmente adatte alle esigenze del Verdicchio, mettendo in risalto le particolarità dei differenti luoghi di coltivazione. Sfumature che rendono il territorio dei Castelli di Jesi ricco di un’affascinante complessità espressiva, che si traduce in vini freschi, sapidi, profondi e longevi, capaci di portare nel calice il carattere del terroir con limpida trasparenza.

«Come Consorzio IMT abbiamo subito appoggiato l’idea dei produttori dei Castelli di Jesi di dedicare un evento così qualificato nella città di Milano. È un momento importante per le nostre denominazioni, con diverse modifiche dei disciplinari in atto, una grande attenzione verso i bianchi di qualità e capacità di evoluzione nel tempo, e che deve tradursi in consapevolezza di poter ambire a traguardi più ambiziosi. Questa giornata arriva nel momento giusto» ha dichiarato Michele Bernetti, Presidente Consorzio IMT e produttore della Cantina Umani Ronchi. «La crescita è possibile solo se collettiva. Questo evento si è reso possibile grazie alla mia forte volontà di tenere i produttori del Consorzio uniti per il raggiungimento di un obiettivo unico. Oggi sotto la presidenza di Michele Bernetti questo progetto si è concretizzato» ha affermato Ondine de La Feld, produttrice della Tenuta di Tavignano e consigliere del comitato del Verdicchio dei Castelli di Jesi. La giornata ha visto tre momenti differenti: prima la presentazione del progetto alla stampa e una masterclass dedicata ai vini della denominazione Castelli di Jesi condotta da Cristina Mercuri, DipWSET Wine Educator e Presenter, Founder Mercuri Wine Club, Master of Wine Candidate; a seguire l’incontro dedicato a sommelier, ristoratori e addetti ai lavori e infine, dal tardo pomeriggio, un party con dj set, finger food e una selezione di vini dei Castelli di Jesi.