Lotto, maxi vincite nelle Marche: baciati dalla dea bendata si portano a casa circa 150mila euro

Marche fortunate nel concorso del Lotto di giovedì 28 aprile: si festeggia a Camerino, in provincia di Macerata, con una vincita da 124.500 euro, e a Osimo, in provincia di Ancona, con altri 22mila euro, per un totale, come segnala Agipronews, di oltre 146mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 333 milioni da inizio anno.