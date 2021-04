Progetti, Villa Cesarini diventa una casa protetta per i più fragili

Villa Cesarini a Corinaldo diventa una casa protetta per persone fragili. Il 15 aprile scorso, il consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Maria Goretti ha dato avvio alla fase di progettazione preliminare incaricando un team di tecnici e professionisti per redigere un progetto di recupero edilizio ed architettonico che riguarderà non solo la Villa e i suoi annessi ma anche il suo prezioso parco. «L'obiettivo che ci si è prefissati - si legge nella nota - è quello di ricavare all'interno del complesso gli spazi necessari alla realizzazione della nuova casa protetta per disabili gravi, già esistente a Corinaldo, e di un nuovo centro semiresidenziale per persone anziane affette da Alzheimer».

La villa potrà svolgere un ruolo attivo nella cura delle persone che vi risiederanno contribuendo a dare ai suoi ospiti spazi non solo funzionali alle rispettive esigenze ma accoglienti e confortevoli, un'architettura "terapeutica" quindi, capace di migliorare il benessere psicofisico di chi la vive. «La destinazione - prosegue il comunicato - individuata attraverso una serie di approfondimenti portati avanti nel tempo con il Comune di Corinaldo e il prezioso coinvolgimento dell'Ambito Territoriale Sociale di Senigallia e l'ASUR., avrà lo scopo di organizzare il territorio per fornire una risposta adeguata al crescente bisogno di servizi tra la popolazione e a quelli emergenti, tenuto conto dell'andamento demografico dell'entroterra senigalliese».