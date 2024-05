I Vigili del Fuoco del centro Italia a Senigallia, per esercitazioni congiunte sugli incidenti stradali

SENIGALLIA - Il Polo Didattico regionale dei vigili del fuoco di Senigallia, nelle giornate del 29 e 30 aprile, ha ospitato il personale dei Comandi VVF provenienti dalle Marche, Umbria e Abruzzo, che hanno partecipato a due giornate di formazione teorico/pratiche relative al “Manuale operativo incidenti stradali 2.0”. Nel corso delle sessioni addestrative, il personale facente parte del gruppo di lavoro nazionale ha alternato lezioni teoriche in aula e prove pratiche di intervento, sulle isole addestrative appositamente organizzate dalla Direzione Regionale VVF Marche per mettere immediatamente in pratica i concetti trasmessi.

Inoltre sono stati analizzati e presi in esame alcuni scenari incidentali, dove sono stati evidenziati i pericoli derivanti dalle nuove tecnologie costruttive dei veicoli. Rischi che comportano da parte di tutti gli operatori del soccorso una diversa valutazione del pericolo e di approccio all’intervento.