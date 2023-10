Settimana della Protezione Civile, la caserma dei vigili del fuoco apre al pubblico

Dal 9 al 15 ottobre 2023 si svolge la quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Per sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile e allo scopo di sviluppare una maggiore attenzione sulle problematiche del territorio il Comando dei Vigili del fuoco di Ancona ha organizzato un open day alla sede del distaccamento domenica 15 ottobre, con orario 9:00-12:00. Scolaresche e cittadini sono benvenuti per visitare la caserma e per apprendere i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Sabato 14 e domenica 15 ottobre si terranno invece le giornate nazionali della campagna di comunicazione pubblica “IO NON RISCHIO, buone pratiche di Protezione civile” dedicate alla cultura della prevenzione dei rischi. Si basa sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno: difatti sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo (terremoto, inondazione, tsunami, frana, eruzione, incendio di vaste proporzioni etc.) e capire come funziona la protezione civile è fondamentale per la sicurezza di tutti.

I volontari di IO NON RISCHIO, formati specificamente per la campagna, attendono i cittadini anconetani in Piazza Roma sabato e domenica prossimi con bacheche informative, dimostrazioni, indicazioni pratiche, giochi e ospiti speciali, quali i rescue dogs.



L’edizione 2023 della Settimana della Protezione civile dedica particolare attenzione ai giovani con il lancio del fumetto «L’Attimo decisivo», che nel mese di ottobre verrà distribuito in tutte le scuole secondarie di I grado d'Italia per sensibilizzare gli studenti sui temi di protezione civile. L’iniziativa è stata promossa dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ed è stata realizzata nell'ambito dell'accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell’Istruzione e Merito. Il 13 ottobre, in particolare, il fumetto sarà letto, discusso e approfondito in classe con l’aiuto e la guida degli insegnanti.