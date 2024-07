Videosorveglianza a Falconara, nuove installazioni in città e lungo la spiaggia

FALCONARA MARITTIMA – Prosegue l’installazione delle telecamere del nuovo sistema di videosorveglianza integrato che si sta estendendo sul territorio comunale, andando a coprire a mano a mano le frazioni, parchi e piazze finora scoperti integrando diverse tipologie di apparecchi e tecnologie. Nei giorni scorsi nuovi punti di ripresa sono stati installati a Castelferretti e a Case Unrra, mentre dopo gli ultimi sopralluoghi lungo l’arenile nei punti strategici di monitoraggio si stanno avviando le nuove installazioni tra Palombina Vecchia ed il centro. L’intero sistema di videosorveglianza, che si integra a integrare quello dei varchi già funzionanti ed agli impianti posti nelle principali intersezioni stradali, andrà a regime una volta completata l’installazione di tutti gli impianti, prevista per fine estate.

Il project financing, insieme alle altre diverse azioni intraprese di potenziamento e ricollocamento di alcuni apparecchi, permetterà all’amministrazione comunale, entro la fine del 2024, di avere oltre 120 punti di ripresa, messi a disposizione della Polizia Locale, in gran parte nuovissimi e ad alta risoluzione, a fronte delle 26 telecamere possedute nel 2021, per lo più a fine vita. Il Comune di Falconara sta così adeguando la videosorveglianza alle esigenze più attuali, grazie a una rete wire-less estesa su quasi tutto il territorio con possibilità di ulteriori estensioni in zone non coperte, una centrale operativa di ultima generazione con server e sistemi certificati e muniti di analisi video avanzate.

Il sistema di videosorveglianza integrato con il controllo della sosta e con i varchi all’ingresso della città è frutto di più strategie messe in atto dall’ente. Il percorso è iniziato a dicembre 2021, quando il Comune ha partecipato a un bando ministeriale per la realizzazione di un sistema varchi di lettura targhe estremamente avanzato, che impiega le più moderne tecnologie disponibili. Il bando, dell’importo totale di circa 160mila euro, è stato assegnato al Comune di Falconara nel maggio 2022 e aggiudicato al vincitore a dicembre 2022. Le opere per l’installazione dei varchi sono completate e dopo un periodo di prova sono state collaudate dando già importanti contributi all’attività investigativa e di repressione dei reati al Comando della Polizia Locale ed a tutte le Forze dell’Ordine.

L’impianto è stato implementato con un tredicesimo varco, una centrale operativa moderna per la polizia locale, la messa in rete delle nove telecamere sistemate ai cimiteri da Marche Multiservizi ed otto telecamere nuove in più sistemate nei punti stradali nevralgici, cui se ne aggiungeranno a breve altre 12 per coprire l’accesso della città da Nord e dalla SS16, l’accesso a Castelferretti e la zona di Villanova. I nuovi varchi si sono già rivelati molto utili per ricostruire la dinamica di incidenti particolarmente complessi o che hanno visto fuggire i responsabili. Nel frattempo era stato predisposto un project financing per ottenere un sistema integrato di sicurezza che portasse ad una gestione innovativa della sosta e della mobilità urbana e con la possibilità di ogni ulteriore potenziamento in futuro. Il progetto, appaltato all’inizio del 2023, oltre all’installazione di nuovi parcometri, prevede l’arrivo di 55 punti di ripresa per la videosorveglianza urbana.

Nelle prossime settimane, utilizzando le più moderne tecnologie, sarà ricostruita la maggior parte del sistema di videosorveglianza e trasmissione dati, oramai obsoleto, attivo nel centro città (piazza Mazzini, piazza Garibaldi, stazione, via Flaminia/Roma eccetto quelle installate recentemente) e il sistema sarà esteso alla spiaggia, al parco Kennedy, piazza Europa, piazza Catalani, centro commerciale le Ville, parco Carletti, stazione Stadio, piazza Martiri della Foibe, mettendolo in rete con quanto realizzato con il sistema varchi. «Quello della videosorveglianza – dice il sindaco Stefania Signorini – è un obiettivo importante che mi sono posta e che sarà completato a breve. L’installazione delle nuove telecamere rientra in un percorso virtuoso, partito con l’arrivo dei varchi che sono stati utili non solo per il controllo della regolarità dei veicoli, ma anche per individuare gli autori di reati. La videosorveglianza rientra in una strategia complessiva per garantire la convivenza civile e per scoraggiare comportamenti violenti o comunque non rispettosi delle regole. Di questa strategia fanno parte anche le ordinanze contro il consumo incontrollato di alcol, il regolamento di polizia urbana approvato nel 2020 in sostituzione di quello del 1951 e l’organizzazione di presidi della polizia locale nelle aree cruciali, come i centri urbani, i parchi e la spiaggia».